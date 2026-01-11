Match Rivabella finito Il Comune la spunta contro il Ministero

Il match tra il Comune di Lecco e il Ministero dell’Economia si è concluso con una vittoria per l’amministrazione locale. Il Comune ha ottenuto gratuitamente dall’Agenzia del Demanio l’area industriale di Rivabella, successivamente rivenduta ai privati. Questa decisione chiude una questione che ha coinvolto entrambe le parti, segnando un risultato importante per lo sviluppo territoriale e la gestione delle risorse pubbliche.

Comune di Lecco 2 – Ministero dell'Economia delle Finanze 0. La partita sull'area industriale di Rivabella acquisita gratuitamente dal Comune dal Demanio e rivenduta ai privati è finita. I giudici del Consiglio di Stato hanno respinto l'appello proposto dal Mef, confermando integralmente la sentenza dei magistrati del Tar a favorevole dell'Amministrazione comunale. La vertenza ha riguardato la cosiddetta area Mab, un terreno demaniale di 9mila mq diventato nel 2015 comunale a costo zero, in base al cosiddetto Decreto del Fare del 2013 sul federalismo demaniale. Il Comune lo ha successicamente rivenduto all'asta, incassando oltre 2 milioni di euro.

