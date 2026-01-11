Massimo Orlando | I miei genitori dicevano che il dolore era inventato Dovevano tornare a lavorare

Massimo Orlando ricorda con amarezza il momento in cui, a soli 30 anni, decise di ritirarsi a causa di numerosi infortuni. La reazione dei suoi genitori, che consideravano il dolore un’invenzione per evitare il lavoro, lo fece sentire in colpa. Questa esperienza evidenzia le difficoltà di chi affronta problemi di salute e le aspettative sociali legate al lavoro e al sacrificio personale.

Massimo Orlando ricorda con amarezza la reazione dei suoi genitori quando decise di ritirarsi a soli 30 anni dopo i tanti infortuni: "Mi hanno fatto sentire in colpa perché sarebbero dovuti tornare a lavorare. Per anni non ci siamo più né visti né parlati". Oggi il 54enne ex fantasista fa "anche il cameriere e il pizzaiolo".

Massimo Orlando: «Ero compagno di stanza di Baggio, poi otto operazioni al ginocchio. Casinò e serate pazze, ho smesso per mia figlia. Oggi faccio anche il cameriere» - L'ex talento del calcio italiano con un passato fra Juve, Fiorentina e Milan: ?«La mia carriera finita prestissimo, colpa di una scivolata. msn.com

A 24 anni la mia carriera era finita. Volevo soltanto essere coccolato e invece mi hanno fatto sentire in colpa perché sarebbero dovuti tornare a lavorare". Massimo Orlando, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Juventus e Fiorentina, si apre in una lun - facebook.com facebook

Massimo Orlando: "Spalletti ha migliorato la Juve. Milan, perché non c'è un piano... x.com

