Marotta | Conte l’ho già salutato negli spogliatoi mi sembra il minimo tra due persone corrette
Marotta ha commentato prima di Inter-Napoli, sottolineando di aver già salutato Conte negli spogliatoi, considerandolo un gesto di rispetto tra persone corrette. Ha poi evidenziato come le divergenze di opinioni siano naturali nel calcio, specie in una stagione così combattuta in vetta alla classifica. Le parole del dirigente riflettono l’importanza di mantenere un rapporto professionale, anche in momenti di tensione o confronto.
Marotta ha parlato a Dazn prima di Inter-Napoli: «Conte l’ho già salutato negli spogliatoi, mi sembra il minimo tra due persone corrette che hanno trascorso anni di lavoro insieme, poi i punti di vista possono anche essere diversi, fa parte del nostro mondo, sono schermaglie dialettiche, dinamiche che il calcio ripropone ogni qual volta c’è una lotta in questo caso in testa alla classifica». Da allora, dal match dell’andata, avete recuperato sette punti sul Napoli. Tenuta mentale «Credo che nell’era moderna l’aspetto mentale rappresenti una percentuale molto elevata, oggi si disputerà anche da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
