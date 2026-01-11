Marotta | Conte l’ho già salutato negli spogliatoi mi sembra il minimo tra due persone corrette

Marotta ha commentato prima di Inter-Napoli, sottolineando di aver già salutato Conte negli spogliatoi, considerandolo un gesto di rispetto tra persone corrette. Ha poi evidenziato come le divergenze di opinioni siano naturali nel calcio, specie in una stagione così combattuta in vetta alla classifica. Le parole del dirigente riflettono l’importanza di mantenere un rapporto professionale, anche in momenti di tensione o confronto.

