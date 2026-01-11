Marotta a DAZN | Schermaglie normali il merito della classifica è di Chivu Mercato? Difficile trovare profili da Inter

In un’intervista a DAZN, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha commentato le sfide in campionato, attribuendo la buona posizione in classifica a Chivu. Ha inoltre parlato delle difficoltà nel trovare profili adatti al mercato, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra le scelte tecniche e le esigenze della squadra. Marotta ha inoltre chiarito alcuni aspetti del rapporto con l’ex allenatore Conte, offrendo uno sguardo sulle dinamiche interne al club.

Inter News 24 Marotta a DAZN: il presidente nerazzurro analizza il duello al vertice, chiarisce il rapporto con Conte e riconosce il ruolo di Chivu. Nel prepartita della sfida di cartello, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra e sul confronto al vertice del campionato. Marotta ha chiarito la propria posizione dopo il confronto mediatico con Antonio Conte, tecnico del Napoli, ridimensionando ogni possibile tensione e parlando di normali dinamiche da alta classifica. Allo stesso tempo, il dirigente ha voluto riconoscere apertamente il lavoro di Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, indicandolo come vero leader del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a DAZN: «Schermaglie normali, il merito della classifica è di Chivu. Mercato? Difficile trovare profili da Inter» Leggi anche: Inter, Marotta svela: «Con Conte sono schermaglie dialettiche. Mercato? Abbiamo un piccolo neo». Cosa c’è dietro le sue parole Leggi anche: Inter Napoli, Marotta nel pre match: “Il primo posto è merito di Chivu” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Inter, Marotta svela: «Con Conte sono schermaglie dialettiche. Mercato? Abbiamo un piccolo neo». Cosa c’è dietro le sue parole - Cosa c’è dietro le sue parole Nel prepartita di Inter Napoli, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzur ... calcionews24.com

Giuseppe #Marotta, presidente e amministratore delegato #nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN per fare chiarezza sulle principali questioni di #calciomercato “Abbiamo un problema col recupero di #Dumfries, sarà fuori per un paio di mesi ancor - facebook.com facebook

Marotta a DAZN: «2025 Sono contento. Il Napoli è il favorito, non voglio entrare in polemica con Conte. Ce la giocheremo fino in fondo. Frattesi Chiarisco questo» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.