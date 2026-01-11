Marito e moglie morti nel laghetto nel Beneventano | cause accidentali oggi i funerali

A Guardia Sanframondi, nel Beneventano, si svolgono oggi i funerali di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo, trovati senza vita vicino a un laghetto artificiale. Le autorità ipotizzano cause accidentali per la tragedia, che ha colpito la comunità locale. La notizia ha suscitato una profonda tristezza tra i residenti, che si stringono intorno alle famiglie coinvolte in questo momento di lutto.

Lutto cittadino a Guardia Sanframondi (Benevento) per la morte di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo; i due coniugi trovati senza vita presso un laghetto artificiale.

