Marito e moglie morti nel laghetto nel Beneventano | cause accidentali oggi i funerali

A Guardia Sanframondi, nel Beneventano, si svolgono oggi i funerali di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo, trovati senza vita vicino a un laghetto artificiale. Le autorità ipotizzano cause accidentali per la tragedia, che ha colpito la comunità locale. La notizia ha suscitato una profonda tristezza tra i residenti, che si stringono intorno alle famiglie coinvolte in questo momento di lutto.

