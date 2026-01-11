Marisol e Angelo un Amore al profumo di girasole l'esordio di Gabriele Mauro
U n amore a prima vista: quando Marisol e Angelo si incontrano per caso una sera sulla spiaggia libera di Rimini la scintilla fra loro scocca all’istante, entrambi sentono di aver incrociato qualcuno di speciale, con cui potersi scoprire e mostrare come si è davvero. Lei ha poco più di vent’anni, una giovane studentessa universitaria che è cresciuta potendo contare solo sull’affetto di suo padre Gianni, con cui ha un rapporto fortissimo, quasi esclusivo. Apparentemente è serena, ma ha una ferita nel cuore che non si è mai chiusa. Timothée Chalamet inguaribile romantico: la dedica d’amore sul palco a Kylie Jenner X Un Amore al profumo di girasole. 🔗 Leggi su Iodonna.it
