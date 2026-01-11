Mario Lenti a Verissimo | Gemma la sposo come amica | Video Mediaset

Mario Lenti, ospite a Verissimo, ha condiviso il suo percorso a Uomini e Donne e il rapporto con Gemma Galgani. Durante l'intervista, ha commentato con sincerità le dinamiche della loro conoscenza, sottolineando l'amicizia che li lega. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla loro relazione, evidenziando rispetto e chiarezza. Una conversazione che permette di comprendere meglio le sfumature di questa esperienza condivisa.

Mario Lenti a Verissimo ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e del suo rapporto con Gemma Galgani. Al contrario di come appare nella trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, Mario è sembrato molto deciso e risoluto. Con Gemma non ci saranno storie d'amore. E' una bellissima persona, molto dolce e gentile, ma non è riuscita a rapirgli il cuore. Tra loro ci può essere solo una bella amicizia. Come reagirà la dama torinese? Cosa succederà a Uomini e Donne dopo questa intervista? Ci dobbiamo aspettare che Gemma torni da Silvia Toffanin per ribattere a Mario?

