Mario Balotelli ha firmato con l'Al Ittifaq | quanto guadagna e quando esordirà col suo nuovo club

Mario Balotelli ha recentemente firmato con l'Al Ittifaq, diventando un nuovo membro della squadra. Nonostante abbia già concluso le formalità, il suo esordio ufficiale con il club è ancora da definire, e finora ha assistito alle partite dalla tribuna. In questo articolo, analizzeremo i dettagli del suo contratto, il suo ruolo nel team e le aspettative per le prossime settimane.

