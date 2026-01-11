Mareggiate e sassini | Disastro annunciato Appello ad agire subito con i ‘tetrapodi’

Le mareggiate e i sassoni rappresentano un rischio costante per le coste di Pisa. La mancanza di interventi tempestivi può aggravare i danni e compromettere la sicurezza. È essenziale agire subito, utilizzando anche risorse comunali, per installare i ‘tetrapodi’ e prevenire ulteriori criticità. Solo un intervento rapido e mirato può tutelare il territorio e ridurre i rischi legati all’erosione e alle mareggiate.

PISA "Se chi dovrebbe intervenire resta fermo, dobbiamo pensare a cosa sia fattibile nell'immediato, anche mettendo risorse comunali". Fratelli d'Italia punta il dito contro la Regione per l'ennesima mareggiata che ha colpito venerdì Marina di Pisa. Maurizio Nerini (nella foto), capogruppo di FdI, parla di un "disastro annunciato" e di una gestione che definisce "inadeguata". "Le notizie che arrivano da Marina - dice Nerini - sono la cronaca di un disastro annunciato: arriva una mareggiata e siamo alle solite con i sassini e l'acqua salata in strada". Secondo il capogruppo FdI, negli anni "sono stati spesi molti soldi senza una vera strategia: scogli buttati a caso, interventi sbandierati come risolutivi ma senza progetti pronti o fondi per portarli avanti.

