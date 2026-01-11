Marciano della Chiana | inaugurazioni che raccontano un metodo di governo

A Marciano della Chiana, le recenti inaugurazioni riflettono un approccio di governo orientato alla creazione di spazi pubblici utili alla comunità. La cura nei dettagli e l’attenzione alle esigenze dei cittadini sono elementi fondamentali per favorire socializzazione, sport e crescita collettiva. Questi interventi testimoniano un metodo di amministrazione che valorizza il patrimonio locale e promuove il benessere condiviso, contribuendo allo sviluppo di un ambiente più vivibile e inclusivo.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – Una comunità si misura anche dai luoghi che riesce a costruire e a far vivere: spazi dove incontrarsi, fare sport, crescere insieme. È con questo spirito che questa mattina, a conclusione delle visite istituzionali alle strutture, cui hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Consigliera Regionale Roberta Casini, il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, il Sindaco Maria De Palma e la Giunta, il Comune di Marciano della Chiana ha inaugurato due interventi ormai già attivi e pienamente fruibili: il campo polivalente a Marciano e l’adeguamento dello stadio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marciano della Chiana: inaugurazioni che raccontano un metodo di governo Leggi anche: Una serata di musica, memoria e libertà a Marciano della Chiana Leggi anche: Marciano della Chiana: un Natale autentico tra musica, teatro e partecipazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Marciano della Chiana: inaugurazioni che raccontano un metodo di governo. Estate a Marciano della Chiana: un nuovo format tra cultura, tradizione e turismo - Arezzo, 20 giugno 2025 – È già iniziata con entusiasmo e partecipazione l’estate di Marciano della Chiana, che quest’anno si presenta con un format completamente rinnovato, pensato per unire ... lanazione.it Marciano della Chiana: progetti concreti e risorse regionali - facebook.com facebook

