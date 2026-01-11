Mappe annunci e appartamenti | la geografia nascosta del sesso a Bari

A Bari, la mappa urbana rivela più di semplici strade e quartieri: attraverso annunci, appartamenti e segni nascosti, si svelano dinamiche sociali e abitudini quotidiane. In questa città in evoluzione, le geografie sotterranee offrono uno sguardo approfondito su aspetti meno visibili della vita locale, contribuendo a comprendere meglio il tessuto sociale e le trasformazioni recenti del capoluogo pugliese.

