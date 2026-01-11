Mantova-Palermo 1-1 le pagelle | Ceccaroni praticamente perfetto Vasic in costante crescita

Nel match tra Mantova e Palermo, terminato 1-1, il punto conquistato rappresenta un risultato amaro per i rosanero. Dopo 95 minuti di buona tenuta difensiva, i siciliani hanno raccolto un solo punto, segnando una prestazione complessivamente positiva. Ceccaroni si distingue come figura quasi perfetta, mentre Vasic mostra segnali di crescita. Questo pareggio apre una riflessione sulle potenzialità e le difficoltà del team all’inizio del 2026.

Un pari tremendamente amaro: la prima partita del 2026 porta in dote al Palermo soltanto un punto, dopo che per 95 minuti i rosanero avevano rischiato pochissimo. Al Martelli di Mantova finisce 1-1: Marras, nel finale, risponde alla rete iniziale di Ceccaroni. Due punti lasciati per strada che.

