Mancuso l’ossessione per il male | Si torni al piacere di stare insieme

Mancuso esplora il nostro rapporto con il male, analizzando come, sempre più, ne siano attratte le persone. La sua riflessione invita a riflettere sul desiderio di avvicinarsi a ciò che è considerato negativo, e sulla conseguente necessità di recuperare il valore del vivere condiviso e sereno, lontano da comportamenti autodistruttivi e rischiosi.

