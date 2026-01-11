Mancuso l’ossessione per il male | Si torni al piacere di stare insieme
Mancuso esplora il nostro rapporto con il male, analizzando come, sempre più, ne siano attratte le persone. La sua riflessione invita a riflettere sul desiderio di avvicinarsi a ciò che è considerato negativo, e sulla conseguente necessità di recuperare il valore del vivere condiviso e sereno, lontano da comportamenti autodistruttivi e rischiosi.
Subiamo sempre di più il fascino del male, pericolosamente vicini al punto di assuefazione, per volerlo poi rimuovere quando ci tocca. Un rapporto contraddittorio, pieno di squilibri, sul quale rifletterà Vito Mancuso nel Laboratorio di Etica, Il negativo e le sue forme, che si terrà al MAST Auditorium (via Speranza 42) dal 26 gennaio (alle 18.30). Quattro appuntamenti nei quali il teologo sarà affiancato da ospiti come lo scrittore Paolo Nori in apertura, il musicista Giovanni Allevi il 2 febbraio e la filosofa Roberta De Monticelli il 9 febbraio. Conclusioni del filosofo il 16 febbraio. È possibile iscriversi su Vivaticket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
