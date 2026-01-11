Maltempo su Bari e provincia previste raffiche di burrasca provenienti da Nord

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, oggi domenica 11 gennaio, è stata emessa un’allerta gialla per vento a Bari e provincia. Le raffiche di burrasca provenienti da Nord continuano a interessare la zona, come parte di un’ondata di maltempo che coinvolge tutta la Puglia. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Continua l'ondata di maltempo sulla Puglia. Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per vento anche su Bari e provincia.Nel dettaglio, l'allerta è valida dalle ore 14.00 di oggi e per le successive 22 ore.Vento forte da Nord.

Maltempo diffuso su Bari e provincia: scatta l'allerta gialla per vento e temporali - L’avviso dalle 14 di oggi: previste piogge sparse e raffiche fino a burrasca. baritoday.it

Maltempo, continua l'allerta gialla in Puglia: fiumi d'acqua a Bari, ad Altamura fulmine colpisce palazzina VIDEO - Una domenica di pioggia e vento in Puglia e Basilicata, in queste ore interessate da una perturbazione atlantica che ha portato un decisivo peggioramento delle condizioni meteo. lagazzettadelmezzogiorno.it

