Il maltempo ha interessato nuovamente la Calabria, con venti intensi, pioggia e mare agitato. Lo storico Franco Torchia, originario di Roma ma con radici calabresi, ha visitato Pizzo Calabro per osservare e documentare gli effetti di questa giornata particolare. Un racconto che offre uno sguardo diretto sulla natura in condizioni estreme, nel rispetto della sobrietà e dell’accuratezza.

La Calabria è stata nuovamente colpita dal maltempo, con vento, pioggia e mare in tempesta. A raccontare l’intensità di questa giornata è lo storico Franco Torchia, romano di origini calabresi, che ieri si è recato sulla costa di Pizzo Calabro per documentare con i propri occhi la forza della natura. «Ero lì ieri, a cogliere la bellezza spettacolare di un mare irrequieto ed irresistibile», scrive Torchia in un post pubblicato sui social. «Ho risposto come a una chiamata e, sfidando la tempesta di vento e acqua, sono arrivato fin laggiù a cogliere il grido di una natura che sferza la sua rabbia quando là si vuole dominare e imbrigliare». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Maltempo in Calabria, lo storico Franco Torchia racconta la tempesta a Pizzo Calabro

