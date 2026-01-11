Maltempo ancora freddo e neve ma arriva la svolta

L'Italia prosegue sotto l'influenza di un inverno intenso, con maltempo, temperature rigide e nevicate fino a quote basse. Tuttavia, nelle prossime ore è previsto un cambiamento meteorologico con l'arrivo di un'area di alta pressione. Questa svolta porterà condizioni più stabile e meno perturbate, segnando un miglioramento nel quadro climatico del Paese.

(Adnkronos) – Inverno pieno con maltempo, freddo e neve sull'Italia ma è in arrivo una svolta. Oggi, domenica 11 gennaio, sarà ancora pienamente invernale e fredda con la possibilità di nevicate fino a quote molto basse, ma da domani si attende l'alta pressione. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma gli ultimi effetti dell’affondo di aria gelida . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

