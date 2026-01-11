Malofeev, sorprese e sensazioni al piano.

Il debutto bolognese di Alexander Malofeev, organizzato da Musica Insieme nel maggio 2024, ha lasciato un’impressione duratura. Il pianista russo, noto per la sua tecnica raffinata e sensibilità interpretativa, torna a meno di due anni di distanza, segnando l’inizio della stagione 2026 dopo la pausa natalizia. L’evento si terrà domani sera all’Auditorium Manzoni, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di qualità e intensità.

Chi era presente al debutto bolognese del pianista Alexander Malofeev, organizzato da Musica Insieme nel maggio 2024, non si farà certamente sfuggire il suo graditissimo ritorno a meno di due anni di distanza, con il quale sempre Musica Insieme avvia domani sera la programmazione del 2026 dopo la pausa natalizia (Auditorium Manzoni, 20.30). Nato a Mosca nel 2001, a 13 anni Malofeev vinceva la sezione giovanile del prestigioso Concorso Cajkovskij, e da allora non ha smesso di mietere premi e riconoscimenti. Anche in questa occasione si presenta a Bologna con un programma costituito di preferenza da piccoli brani, molti desueti: Sibelius, Grieg, Rautavaara, Prokof’ev, Skrjabin, Stravinskij, Lourié sono gli autori inanellati, portavoce delle aree geografiche scandinava e russa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

