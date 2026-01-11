Maledizione Musetti ancora ko in finale | Bublik vince Hong Kong in due set

Lorenzo Musetti si arrende in finale a Hong Kong, dove il tennista Bublik si impone in due set. Un altro risultato che sottolinea le sfide del giocatore italiano nel conquistare un titolo importante. La finale rappresenta un'occasione mancata per Musetti di ottenere il primo successo in questa stagione.

Il tennista italiano Lorenzo Musetti non riesce a vincere ancora un torneo e cede ancora in finale, stavolta ad Hong Kong. Bella vittoria del tennista kazako Alexander Bublik che comincia l’anno nel migliore dei modi. L’atleta vince il torneo Atp 250 di Hong Kong regolando in due set il nostro Lorenzo Musetti, sconfitto con il . 🔗 Leggi su Sportface.it

