Mai dire Blackout | Venezuela il petrolio conteso

Il Venezuela, noto per le sue vaste riserve di petrolio, si trova al centro di tensioni e interessi internazionali. Le compagnie americane sono già attive nel paese, mentre recenti operazioni di fusione come quella tra Rio Tinto e Glencore attirano l’attenzione. Nel contempo, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro da numerose organizzazioni internazionali, segnando un cambiamento nelle dinamiche globali.

Le major americane già in pista a Caracas. Rio Tinto-Glencore, fusione miliardaria? Gli USA escono da 65 organizzazioni internazionali. Blackout a Berlino nel gelo.

