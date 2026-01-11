Maggio Musicale Tosca | grande successo teatro pieno e diluvio di applausi

Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il debutto di Tosca di Puccini ha riscosso un ampio successo, con il teatro pieno e numerosi applausi. La nuova produzione, diretta da Michele Gamba e con interpreti come Chiara Isotton e Vincenzo Costanzo, ha confermato l’apprezzamento del pubblico. L’evento si inserisce nel contesto del Festival 2024, mantenendo intatta la qualità e l’attenzione per questo classico lirico.

FIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha debuttato con successo oggi, domenica 11 gennaio, Tosca di Giacomo Puccini nello stesso allestimento andato in scena per il Festival 2024, ma con un nuovo direttore, Michele Gamba, e nuovi protagonisti: Chiara Isotton nel ruolo eponimo, da lei già sostenuto anche alla Scala, e Vincenzo Costanzo. Tosca, dall'11 al 18 gennaio: sul podio Michele Gamba, la regia è di Massimo Popolizio. Maggio musicale: under 30 entusiasti alla prova generale della Tosca. Standing ovation dei ragazzi. Maggio Fiorentino, entusiasmo alle stelle alla prova generale di Tosca - Gioia e applausi senza fine: quasi 500 giovani in sala, tra ovazioni e otto minuti di applausi finali.

Maggio Musicale Fiorentino: ritorna la Tosca noir firmata da Massimo Popolizio - Maggio Musicale Fiorentino nel segno di Giacomo Puccini; se le elegiache melodie di Bohème hanno chiuso il 2025, tocca alle ... adhocnews.it

Al Maggio Fiorentino 'Tosca' apre la stagione operistica 2026 - Si alza il sipario sulla stagione operistica del 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con uno dei più amati capolavori del repertorio di Giacomo Puccini, Tosca. adnkronos.com

Sono stati 270 i giovani under 30 che hanno potuto assistere gratuitamente alla Tosca di Giacomo Puccini al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Un’esperienza unica che ha portato tantissimi ragazzi e tantissime ragazze a scoprire la magia dell’opera. - facebook.com facebook

