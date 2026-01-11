Maduro il figlio rompe il silenzio dopo l’arresto | Sta bene non si arrende

Nicolas Maduro, figlio del leader venezuelano, ha commentato l'arresto del padre, affermando che sta bene e che non si arrende. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione politica e di cambiamenti negli equilibri nazionali e internazionali, suscitando attenzione sulla situazione politica in Venezuela e le sue ripercussioni.

La cattura di Nicolas Maduro ha innescato una serie di reazioni a catena che stanno ridisegnando gli equilibri politici del Venezuela e i suoi rapporti con la comunità internazionale. L'arresto, avvenuto il 3 gennaio a Caracas per mano delle forze speciali statunitensi, ha portato il leader chavista nel cuore del sistema giudiziario americano, precisamente a New York, dove deve rispondere di pesanti accuse legate al narcoterrorismo. In questo clima di estrema incertezza, la figura di suo figlio, Nicolas Maduro Guerra, noto comunemente come Nicolasito, ha assunto un ruolo centrale nella gestione della comunicazione emotiva e politica del movimento.

Il figlio di Maduro, sui social, ha fatto sapere che il padre sta bene. Il governo degli Usa ha invitato i suoi cittadini a non viaggiare o lasciare immediatamente il Venezuela. La presidente ad interim Delcy Rodriguez: "Aggressione del 3 gennaio macchia nelle x.com

“Io non parlo italiano, ma vi voglio ringraziare per tutto. Andiamo a liberare i miei genitori”. Ai cortei pro Palestina e Venezuela di Torino e Roma è comparso Nicolas Ernesto Maduro, figlio di Nicolas Maduro e Cilia Flores de Maduro. I manifestanti hanno saluta - facebook.com facebook

