Macedonia il ricordo delle vittime di Crans-Montana | a marzo un incendio simile a Kocani

In Macedonia del Nord, si è svolta una veglia a Kocani in ricordo delle vittime dell’incendio in una discoteca. L’evento ha anche ricordato le vittime dell’incendio a Crans-Montana, in Svizzera, avvenuto a marzo. L’iniziativa ha voluto offrire un momento di solidarietà e memoria per le persone colpite da tragedie simili, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo e l’attenzione sulla sicurezza.

In Macedonia del Nord, i parenti delle vittime dell’incendio mortale in una discoteca hanno organizzato sabato sera una veglia a Kocani per i parenti e le vittime del devastante incendio in un bar nella località sciistica svizzera di Crans-Montana. Hanno espresso la loro solidarietà alle famiglie delle vittime dell’incendio nel bar Le Constellation della località turistica, che ha causato la morte di 40 persone, per lo più giovani, e il ferimento di oltre 100 durante i festeggiamenti di Capodanno. Accendendo candele in silenzio, hanno ricordato i propri cari, che hanno perso la vita il 16 marzo 2025, quando una fiamma pirotecnica ha avvolto il tetto dell’affollato nightclub Pulse a Kocani, uccidendo 63 persone e ferendone più di 200. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macedonia, il ricordo delle vittime di Crans-Montana: a marzo un incendio simile a Kocani Leggi anche: Crans-Montana, lacrime e grande partecipazione alla marcia in ricordo delle vittime dell’incendio. Lungo applauso per i soccorritori Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana, il dolore che unisce l'Europa : a Martigny la cerimonia per le vittime dell'incendio. Macedonia, il ricordo delle vittime di Crans-Montana: a marzo un incendio simile a Kocani - (LaPresse) In Macedonia del Nord, i parenti delle vittime dell'incendio mortale in una discoteca della Macedonia del Nord hanno organizzato ... stream24.ilsole24ore.com

Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella - Tre consiglieri federali, il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente italiano Sergio Mattarella e altre ventotto delegazioni internazionali. adnkronos.com

#BuonOnomastico Massimo! Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Massimo Vescovo e dottore della Chiesa, è una figura di grande rilevanza nella storia cristiana. Nato in Macedonia nel IV secolo, divenne vescovo di Licea e si distinse per la sua fedeltà - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.