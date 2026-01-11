Ma come… Can Yaman a C’è posta per te per nonna Fina perché le polemiche del pubblico

Il ritorno di C’è posta per te, andato in onda il 10 gennaio, ha visto la partecipazione di Can Yaman, coinvolto in un momento speciale con nonna Fina. La puntata ha suscitato discussioni tra il pubblico, evidenziando come il programma continui a essere un appuntamento di grande interesse e coinvolgimento emotivo. Un’occasione per ritrovare storie autentiche e momenti di grande sensibilità.

La nuova edizione di C’è posta per te è tornata in onda il 10 gennaio con una prima puntata ricca di emozioni e di ospiti molto attesi. Tra questi, il più chiacchierato era senza dubbio Can Yaman, protagonista della fiction Sandokan e già amatissimo dal pubblico italiano. La sua presenza nel programma condotto da Maria De Filippi ha attirato grande attenzione, anche per via delle recenti notizie di cronaca che lo hanno coinvolto: l’attore turco è stato infatti arrestato e poi rilasciato a Istanbul nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti. Nonostante la vicenda, la registrazione della puntata – effettuata settimane prima – è stata comunque mandata in onda a fine serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Can Yaman arrestato e rilasciato in Turchia per presunto traffico e consumo di droghe partecipa a C'è posta per te ed è la sorpresa di nonna Fina

Leggi anche: Can Yaman arrestato, ma stasera è a C’è posta per te: perché la puntata va in onda lo stesso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Can Yaman, nuovo amore dopo Diletta Leotta? Ecco chi è la ragazza misteriosa - Una love story che ha riempito le pagine dei rotocalchi questa estate quella tra Can Yaman e Diletta Leotta. ilmessaggero.it

? Can Yaman a C’è Posta Per Te

Raoul Bova e Can Yaman bellissimi a C’è Posta per Te su Canale 5. Gli attori di Rai Fiction ospiti stasera del noto programma di Maria De Filippi. Per Can Yaman finisce l’incubo. L’attore che ha interpretato Sandokan su Rai 1 è stato rilasciato oggi, dopo la - facebook.com facebook

Grazie a tutti per aver commentato la puntata di C'è posta per te con Can Yaman! È stato un episodio speciale e adoriamo leggere i vostri pensieri! Alla prossima #CePostaPerTe #CanYaman x.com