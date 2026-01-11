L’Unieuro Forlì espugna Mestre con un sonoro 55-83

L'Unieuro Forlì ha ottenuto una vittoria significativa a Mestre, con il punteggio di 55-83. La squadra ha dimostrato una prestazione solida e costante durante tutta la partita, mantenendo un atteggiamento deciso e concentrato. Questo risultato riflette il buon stato di forma e l’impegno continuo del team, che ha saputo controllare l’incontro senza lasciare spazio a eventuali rimostranze degli avversari.

Forlì, 10 gennaio 2026 – L'Unieuro Forlì espugna il Taliercio al termine di una prova convincente non soltanto per il risultato, un nettissimo 55-83, ma soprattutto per l'atteggiamento tenuto per gli interi 40' di gara, volto a non lasciare agli avversari la benché minima speranza di riaprire la partita. Decisiva la spallata biancorossa nel terzo quarto, dopo un già ottimo parziale a cavallo dei primi due quarti. Sono 19 i punti di Gaspardo e Harper, 13 quelli di Stephens, 12 per Simone Pepe. Forlì fa la voce grossa a cavallo dei primi due quarti, dopo l'equilibrio dei primi 10'. A 3'22'' dal primo mini intervallo, Stephens appoggia il 14 pari che manda coach Ferrari al time out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

