Luis Henrique l’amuleto di Chivu confermato dal 1? in Inter Napoli | ma Ausilio si muove sul mercato!
Luis Henrique si conferma come elemento chiave sulla fascia destra dell'Inter, confermato dal primo minuto nell'ultimo match contro il Napoli. Mentre Chivu scherza in conferenza, la rosa nerazzurra si prepara alla sfida con attenzione, e Ausilio lavora attivamente sul mercato per rafforzare la squadra. Un'analisi delle scelte tattiche e delle strategie di mercato in vista di un match importante.
Il punto sulla fascia destra nerazzurra Dietro l’ironia sfoggiata in conferenza stampa da Cristian Chivu, si nasconde una verità tattica inconfutabile in vista del big match di questa sera contro il Napoli. La fascia destra dell’Inter ha un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, il Besiktas su Luis Henrique. Ma il brasiliano non si muove
Leggi anche: Bologna-Inter, probabili formazioni: Bisseck dal 1?, Luis Henrique confermato
Chivu: “Ho fatto un errore con Luis Henrique. Mercato? Non lamentarmi non vuol dire che…” - Peccato solo che arrivi troppo presto, perché la sfida tra Inter e Napoli profuma già tanto di scudetto. msn.com
Caressa: “Akanji giocatore formidabile, grandissimo acquisto. Luis Henrique con Chivu…” - Sul suo canale YouTube il giornalista ha analizzato le prestazioni del difensore dell'Inter ed esaltato la comunicazione del tecnico ... msn.com
Chivu: "Bisseck meglio per Luis Henrique perché sa salire meglio di Akanji Ma Bisseck avanza poco, perché glielo chiedo io di avanzare poco. Bisseck aggiunge mobilità. Luis Henrique è migliorato tanto dal punto di vista tattico. Ci dà grande mano in qu - facebook.com facebook
. @Inter | Chivu: "Luis Henrique ci sta dando una grande mano" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.