Luis Henrique si conferma come elemento chiave sulla fascia destra dell'Inter, confermato dal primo minuto nell'ultimo match contro il Napoli. Mentre Chivu scherza in conferenza, la rosa nerazzurra si prepara alla sfida con attenzione, e Ausilio lavora attivamente sul mercato per rafforzare la squadra. Un'analisi delle scelte tattiche e delle strategie di mercato in vista di un match importante.

Il punto sulla fascia destra nerazzurra Dietro l’ironia sfoggiata in conferenza stampa da Cristian Chivu, si nasconde una verità tattica inconfutabile in vista del big match di questa sera contro il Napoli. La fascia destra dell’Inter ha un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Luis Henrique l’amuleto di Chivu, confermato dal 1? in Inter Napoli: ma Ausilio si muove sul mercato!

Leggi anche: Calciomercato Inter, il Besiktas su Luis Henrique. Ma il brasiliano non si muove

Leggi anche: Bologna-Inter, probabili formazioni: Bisseck dal 1?, Luis Henrique confermato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chivu: “Ho fatto un errore con Luis Henrique. Mercato? Non lamentarmi non vuol dire che…” - Peccato solo che arrivi troppo presto, perché la sfida tra Inter e Napoli profuma già tanto di scudetto. msn.com