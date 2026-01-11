Luci ed ombre nell’intervento Usa in Venezuela La versione di Polillo

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha suscitato diverse interpretazioni, tra luci e ombre. Secondo Polillo, l’operazione condotta sotto la presidenza Trump, culminata con l’arresto di Nicolás Maduro, rappresenta una delle più rilevanti azioni militari degli USA dalla Seconda guerra mondiale. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sugli eventi, senza enfatizzare o drammatizzare, fornendo un quadro chiaro e equilibrato della situazione.

Quella di Donald Trump, come chiosato nella conferenza stampa, allestita all'indomani dell'arresto di Nicolás Maduro, sarà stata anche, sul piano militare, una delle "più spettacolari operazioni degli Stati Uniti dalla Seconda guerra mondiale". Ma lo è stata anche da un punto di vista politico? Il problema merita una riflessione più approfondita. Considerato il vezzo dell'attuale inquilino della Casa Bianca di enfatizzare le cose che lo riguardano, per incastonarle in una sorta di alone onnipotente. Non a caso, anche questa volta, aveva voluto precisare che era stato lui, in prima persona, a condurre l'operazione.

