Lucca futuro da decidere | proposto anche alla Juventus
Lorenzo Lucca si trova al centro di un importante momento di mercato. Mentre il Napoli potrebbe esercitare l’obbligo di riscatto, anche la Juventus ha mostrato interesse. La sua situazione contrattuale e le decisioni future saranno decisive per definire il suo percorso, in un contesto che richiede valutazioni precise e obiettive.
"> Il futuro di Lorenzo Lucca resta tutto da scrivere, a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. La posizione dell’attaccante, però, non è ancora definitiva e i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire lo scenario. A riferirlo è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che fa il punto sulle manovre attorno al centravanti. Come già raccontato da Alfredo Pedullà, sul tavolo restano vive tre piste estere: Benfica, Porto e Nottingham Forest. Opzioni concrete, che l’attaccante sta valutando con attenzione senza voler affrettare la scelta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Lucca è stato proposto alla Juventus, per il momento l’attaccante ha rifiutato le altre offerte ricevute
Leggi anche: Roma, Dovbyk proposto alla Juventus: contatti esplorativi
Futuro Lucca, Pedullà rivela: Nelle ultime ore proposto alla Juventus; Sportitalia - Cessione Lucca, tripla proposta per strapparlo al Napoli a gennaio: piace all'estero; Sky - Accordo totale tra Atletico Madrid e Roma per Raspadori: l'ex Napoli deciderà nei prossimi giorni, lo vogliono anche altri due club; Dovbyk Napoli il giocatore è stato offerto ai partenopei La mossa di Manna e la posizione degli azzurri sull’ucraino.
Futuro Lucca, Pedullà rivela: "Nelle ultime ore proposto alla Juventus" - Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da decidere, il giocatore è arrivato al Napoli nella scorsa estate, ma senza incidere. msn.com
SPORTITALIA - Pedullà: "Napoli, tre proposte per Lucca, le ultime sul futuro di Ferguson" - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia sul futuro di Lucca: "Il Napoli deve fare un attaccante. napolimagazine.com
Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da scrivere a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. Vi abbiamo già parlato delle tre piste estere (Benfica, Porto e Nottingham Forest) con le riflessioni dell’attac - facebook.com facebook
Importanti novità circa il futuro di Lorenzo Lucca Come riportato da Alfredo Pedullà su YouTube, l'agente dell'attaccante, Beppe Riso, ha incontrato ieri la dirigenza della Juventus e ha proposto la punta ai bianconeri Da capire le intenzioni della Juventus, x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.