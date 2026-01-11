Lorenzo Lucca si trova al centro di un importante momento di mercato. Mentre il Napoli potrebbe esercitare l’obbligo di riscatto, anche la Juventus ha mostrato interesse. La sua situazione contrattuale e le decisioni future saranno decisive per definire il suo percorso, in un contesto che richiede valutazioni precise e obiettive.

"> Il futuro di Lorenzo Lucca resta tutto da scrivere, a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. La posizione dell’attaccante, però, non è ancora definitiva e i prossimi giorni saranno decisivi per chiarire lo scenario. A riferirlo è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che fa il punto sulle manovre attorno al centravanti. Come già raccontato da Alfredo Pedullà, sul tavolo restano vive tre piste estere: Benfica, Porto e Nottingham Forest. Opzioni concrete, che l’attaccante sta valutando con attenzione senza voler affrettare la scelta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lucca, futuro da decidere: proposto anche alla Juventus

Leggi anche: Lucca è stato proposto alla Juventus, per il momento l’attaccante ha rifiutato le altre offerte ricevute

Leggi anche: Roma, Dovbyk proposto alla Juventus: contatti esplorativi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Futuro Lucca, Pedullà rivela: Nelle ultime ore proposto alla Juventus; Sportitalia - Cessione Lucca, tripla proposta per strapparlo al Napoli a gennaio: piace all'estero; Sky - Accordo totale tra Atletico Madrid e Roma per Raspadori: l'ex Napoli deciderà nei prossimi giorni, lo vogliono anche altri due club; Dovbyk Napoli il giocatore è stato offerto ai partenopei La mossa di Manna e la posizione degli azzurri sull’ucraino.

Futuro Lucca, Pedullà rivela: "Nelle ultime ore proposto alla Juventus" - Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da decidere, il giocatore è arrivato al Napoli nella scorsa estate, ma senza incidere. msn.com