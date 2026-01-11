Lucca | accordo Napoli-Benfica ma il giocatore non è convinto

Lucca: accordo Napoli-Benfica, ma il giocatore non è convinto Aggiornamenti di mercato riguardo all’attaccante Lorenzo Lucca. Dopo aver raggiunto un accordo tra Napoli e Benfica, il giocatore non si sente ancora sicuro di lasciare il club partenopeo. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane. Restano da chiarire le intenzioni di Lucca e le decisioni delle società coinvolte.

RAI - Venerato: "Napoli, principio di accordo con il Benfica per il prestito di Lucca, le ultime" - Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto a Il Sabato al 90° su Rai 2: "L'uomo del momento e del giorno è Lorenzo Lucca: possiamo anticipare che c'è un principio d'accordo tra Napoli e Benfica per il ... napolimagazine.com

