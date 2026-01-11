Lucca | accordo Napoli-Benfica ma il giocatore non è convinto
Lucca: accordo Napoli-Benfica, ma il giocatore non è convinto Aggiornamenti di mercato riguardo all’attaccante Lorenzo Lucca. Dopo aver raggiunto un accordo tra Napoli e Benfica, il giocatore non si sente ancora sicuro di lasciare il club partenopeo. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane. Restano da chiarire le intenzioni di Lucca e le decisioni delle società coinvolte.
Le ultime di mercato sull’attaccante partenopeo. Lorenzo Lucca, attaccante partenoepo, può lasciare Napoli. Il club di ADL ha l’accordo per cedere il giocatore al club . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Il Benfica di Mourinho vuole Lucca ma il Napoli chiede 30 milioni. Intanto alla porta bussa Dovbyk
Leggi anche: Napoli, il Benfica avanza per Lucca. Dal Portogallo confermano la trattativa
Calciomercato, Lucca pronto a lasciare Napoli e volare da Mourinho. Juve su Senesi; FLASH| Dal Portogallo: Lucca verso il Benfica, il Napoli apre al prestito. Le cifre; Il Benfica sta trattando per l’acquisto di Lucca; Dal Portogallo – Il Benfica tratta con il Napoli per Lucca: la formula dell’affare.
Lucca: accordo Napoli-Benfica, ma il giocatore non è convinto - Lorenzo Lucca, attaccante partenoepo, può lasciare Napoli. forzazzurri.net
RAI - Venerato: "Napoli, principio di accordo con il Benfica per il prestito di Lucca, le ultime" - Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto a Il Sabato al 90° su Rai 2: "L'uomo del momento e del giorno è Lorenzo Lucca: possiamo anticipare che c'è un principio d'accordo tra Napoli e Benfica per il ... napolimagazine.com
