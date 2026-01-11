Lotta al degrado e allo spaccio Il Comitato smantella un bivacco | Pusher in fuga perdono i soldi

Il Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie ha recentemente partecipato a un’operazione di bonifica, smantellando un bivacco legato allo spaccio. Con l’assistenza delle forze di polizia, i manifestanti hanno rimosso il sito e disperso i soggetti presenti, che sono fuggiti lasciando dietro di sé alcuni soldi. L’evento ha visto la partecipazione di circa cento attivisti e volontari di Plastic Free, impegnati anche in una pulizia straordinaria del bosco.

Fucecchio, 11 gennaio 2025 – Scortati da agenti della municipale e carabinieri, i manifestanti hanno smantellato anche un bivacco attivo: “Quando siamo arrivati c’erano tre soggetti con il fuoco acceso che sono subito scappati, cercando di portare via il più possibile e hanno seminato anche qualche soldo”, racconta Marco Nicoletta, presidente del Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie, all’esito della manifestazione di ieri, in via Rimedio, alla quale hanno partecipato un centinaio di attivisti insieme ai volontari di Plastic Free che hanno effettuato una pulizia straordinaria del bosco della droga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta al degrado e allo spaccio. Il Comitato smantella un bivacco: “Pusher in fuga perdono i soldi” Leggi anche: Lotta allo spaccio. Due pusher in manette Leggi anche: Lotta allo spaccio tra Tor Bella Monaca e la Casilina, arrestati 10 pusher Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lotta al degrado e allo spaccio. Il Comitato smantella un bivacco: “Pusher in fuga perdono i soldi”; In programma una nuova battaglia contro lo spaccio e il degrado; Fontivegge blindata: forze dell’ordine contro criminalità e degrado; Plastic Free per la sicurezza delle Cerbaie. Lotta al degrado e allo spaccio. Il Comitato smantella un bivacco: “Pusher in fuga perdono i soldi” - Un centinaio di persone ieri alla manifestazione per le Cerbaie: raccolti quintali di rifiuti nella vegetazione ... lanazione.it

