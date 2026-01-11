L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 | Capricorno e Vergine produttivi e operosi
L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 offre spunti di riflessione e orientamenti pratici. Venere in Acquario favorisce l’originalità nelle relazioni, mentre la Luna Nuova in Capricorno invita a concentrarsi su obiettivi concreti e progetti di lungo termine. Per i segni di Terra, come Capricorno e Vergine, sarà una settimana di impegno e produttività, con opportunità di avanzamento personale e professionale.
Nell'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, Venere entra in Acquario stimolando originalità nei sentimenti e la Luna Nuova in Capricorno segna un nuovo inizio fatto di scelte concrete e mature. 🔗 Leggi su Fanpage.it
