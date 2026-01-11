Loreto con Fabriano è un derby di fuoco Pillastrini ultimo aggancio poi passa la Janus

Il derby tra Loreto e Fabriano si è concluso con una vittoria per il team ospite, con il punteggio di 71-76. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio intenso e momenti decisivi, con Janus che ha preso il comando nel secondo tempo, superando Pillastrini e consolidando il risultato. Entrambi i team hanno mostrato impegno e determinazione, offrendo agli spettatori una sfida combattuta fino all’ultima azione.

CONSULTINVEST 71 RISTO PRO FABRIANO 76 CONSULTINVEST LORETO Delfino 10, Del Prete 0, Aglio 2, Valentini 14, Sgarzini 6, Tognacci (cap.) 10, Graziani 4, Lomtazde 3, Morandotti 3, Pillastrini 19, Terenzi 0. Allenatore: Ceccarelli RISTO PRO JANUS FABRIANO Romondia 17, Dri 15, Beyrne 4, Vavoli 0, Beltrami 3, Silke Zunda 13, Ponziani 0, Wojciechowski 12, Abega 12, Redini 0. Allenatore: Nunzi Parziali: 12-17, 33-37, 55-55. Il derby va alla Janus. Una partita molto importante in chiave salvezza. La Consultinvest ha lottato, ma gli ospiti hanno sbagliato di meno, conquistando i due punti preziosi costruendo il successo soprattutto con i tiri dalla distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Loreto, con Fabriano è un derby di fuoco. Pillastrini ultimo aggancio, poi passa la Janus Leggi anche: L'Hellas passa in vantaggio, poi sprofonda a Genova ed è sempre più ultimo Leggi anche: Loreto, polveri bagnate. Alla fine passa Casoria La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie B – Fabriano espugna Pesaro, Loreto k.o nel derby marchigiano - 21) Consultinvest Loreto Pesaro: Tommaso Pillastrini 19 (6/10, 1/5), Andrea ... basketinside.com

FABRIANO - PREVIEW LORETO PESARO- Ristopro Janus Basket "La prima trasferta del 2026 è una partita molto importante in chiave-salvezza per la Ristopro Janus Basket Fabriano. Sabato alle 18 i ragazzi di coach Luciano Nunzi faranno visita alla Consul - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.