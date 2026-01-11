Lorenzo Viani giornalista Polemico e anticonformista | Cerco di non farmi maledire

Lorenzo Viani, giornalista e artista italiano nato nel 1931, si distingue per il suo carattere polemico e anticonformista. Nel corso della sua carriera ha lavorato come pittore, scrittore, xilografo, scultore e giornalista, cercando di mantenere un equilibrio tra le sue diverse attività. In una sua lettera, ha espresso il desiderio di non essere maledetto dai lettori per le sue opinioni. La sua figura rappresenta un esempio di impegno e autenticità nel panorama culturale italiano.

Lorenzo Viani il 9 dicembre 1931, in una lettera all'amico Franco Ciarlantini, fornisce una articolata definizione della sua poliedrica attività artistica, come pittore, scrittore, xilografo, scultore e giornalistica, e di quest'ultima scrive: "Cerco di non farmi maledire quando i lettori vedono il mio nome sotto un articolo". L'attività di Viani giornalista è testimoniata da una grande quantità di articoli apparsi su numerose testate locali e nazionali. I primi scritti sono resoconti artistici, come "L'arte toscana all'Esposizione di Milano", pubblicato sul settimanale viareggino "Libeccio" del 27 maggio 1906. Il 10 gennaio 1928 firma il suo primo articolo sul Corriere della Sera con cui ebbe rapporti duraturi.

