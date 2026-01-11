Lorenzo Musetti non sfata il tabù delle finali | a Hong Kong Bublik si impone in due set

Lorenzo Musetti non riesce a superare il proprio tabù nelle finali ATP, con la sconfitta a Hong Kong contro Bublik in due set. La vittoria è ancora sfuggita, complicata anche da un problema al braccio destro che ha influenzato la sua performance. Una situazione che testimonia le difficoltà che il tennista affronta nel momento decisivo, nonostante le qualità dimostrate nel corso del torneo.

Ci si mette anche un problema al braccio destro: tutto sembra davvero congiurare contro Lorenzo Musetti ogni volta che arriva a una finale ATP. Questa volta, in un’ora e 37 minuti, la maggior parte del tempo la passa con questo problema fisico. E se già è complesso affrontare il kazako Alexander Bublik in situazione normale, così è anche più dura. Bublik, comunque, il suo 7-6(2) 6-3 lo porta a casa con pieno merito, anche in virtù dell’ottimo tennis espresso. Per Lorenzo sono sette le finali perse in fila da Napoli 2022 (non compresa, avendola vinta) in avanti. Nei primi sette game la questione è soltanto una: spettacolo sì, bei colpi anche, ottimi scambi benvenuti, ma l’equilibrio resta tale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

