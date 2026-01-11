L’operazione Fish Net Maxi sequestri e sanzioni

L’operazione Fish Net ha coinvolto le autorità italiane in una vasta attività di controllo sulla filiera della pesca. Durante le operazioni sono stati sequestrati 353 kg di prodotti ittici e sono state comminate sanzioni per oltre 30.000 euro, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e promuovere pratiche sostenibili nel settore.

L’operazione nazionale ‘Fish net’, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca, ha portato al sequestro di 353 kg di prodotti ittici e a elevare sanzioni dal valore di oltre 30mila euro. Circa 210 kg sono stati donati in beneficenza a quattro istituti caritatevoli del comprensorio spezzino, a seguito di accertamento di idoneità effettuata dal competente servizio igiene alimenti di origine animale della locale Asl. L’operazione è stata assolta dal nucleo ispettori pesca della Guardia Costiera sotto il coordinamento del primo Centro di controllo Area Pesca della Direzione marittima della Liguria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

