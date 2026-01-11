Lookman in semifinale di Coppa d’Africa Kossounou eliminato torna a Bergamo Per Djimsiti escluse fratture

Ademola Lookman si qualifica per le semifinali di Coppa d’Africa con la Nigeria, dopo aver battuto 2-0 l’Algeria nei quarti. L’attaccante nerazzurro ha contribuito alla vittoria con le reti di Osimhen e Akor Adams. Nel frattempo, Kossounou è stato eliminato e torna a Bergamo, mentre per Djimsiti sono state escluse fratture. La competizione prosegue con le migliori squadre del continente.

Ademola Lookman vola in semifinale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria. L’attaccante nerazzurro e le Super Eagles hanno battuto 2-0 l’Algeria nel big match dei quarti di finale con le reti di Osimhen e di Akor Adams, sigillando il passaggio tra le migliori quattro con la quinta vittoria in altrettante partite. Un percorso netto in cui il classe 1997 è stato grande protagonista con 3 gol e 4 assist, ma tutti nelle prime 3 partite — due del girone e l’ottavo di finale, visto che una delle tre gare del primo gruppo l’ha guardata dalla panchina a qualificazione già acquisita. Titolarissimo contro l’Algeria, non è entrato nel tabellino ma dal suo lato sinistro dell’attacco ha comunque offerto una grande prestazione, prima di uscire all’86’ sostituito da Dele-Bashiru. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Kossounou e Lookman volano in Coppa d’Africa: l’Atalanta li rivedrà a gennaio

Leggi anche: Dopo 22 anni, il Marocco rompe la maledizione torna in semifinale di Coppa d’Africa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caos Nigeria Osimhen furioso contro Lookman e ora vuole lasciare la Coppa d’Africa | Ha già consegnato il suo accredito; Coppa d’Africa Nigeria ed Egitto volano ai quarti di finale | ecco come sono andate le sfide contro Mozambico e Benin; Osimhen trascina la Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa finisce 2-0 contro l’Algeria; Nigeria-Mozambico Coppa d’Africa 05-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici.

Nigeria in semifinale, Lookman estasiato: "Un piacere. Dimostrato ciò che vogliamo fare" - Niente bonus, stavolta, ma una grande prestazione di Ademola Lookman con la maglia della Nigeria e contro l'Algeria. tuttomercatoweb.com