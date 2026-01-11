L’olio calabrese protagonista al Barbablù | a Napoli una serata di degustazione e racconto

Il Barbablù di Napoli presenta giovedì 5 febbraio alle ore 18:30 una serata dedicata all’olio extra vergine d’oliva calabrese. Un’occasione per approfondire le caratteristiche di questo prodotto e scoprire le sue peculiarità attraverso una degustazione e un racconto dedicato. L’evento si svolge in Via Bisignano 45, offrendo uno spazio di confronto tra appassionati e professionisti del settore.

Giovedì 5 febbraio, a partire dalle ore 18,30, il Barbablù, in Via Bisignano 45, ospita una serata dedicata all’olio extra vergine d’oliva, pensata come un momento di incontro tra cultura gastronomica e convivialità. L’aperitivo si trasforma in un’esperienza sensoriale che accompagna il pubblico alla scoperta dell’olio calabrese, raccontato direttamente dai produttori di Jannìa, realtà che a?onda le proprie radici nel territorio e nella cura artigianale della materia prima. Attraverso una degustazione guidata, i partecipanti saranno invitati a riconoscere profumi, sapori e caratteristiche dell’olio, imparando ad assaggiarlo in modo più consapevole. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Serata contro la violenza di genere al Teatro del Cerchio: in scena “Barbablù” Leggi anche: Una nuova visione per l’olivicoltura calabrese: accordo tra Regione e Città dell’Olio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. "La Calabria attraverso i racconti": studio e valorizzazione dell'olio calabrese - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.