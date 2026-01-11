Lo show di Bol On Ice | Carolina e le altre star conquistano il pubblico

Lo show di Bol On Ice a Bologna, tenutosi il 10 gennaio 2026, ha mostrato ancora una volta l’equilibrio tra sport e arte. Con performance di pattinaggio, musica e coreografie, le star presenti, tra cui Carolina, hanno coinvolto il pubblico in un’esperienza di grande precisione tecnica e suggestione estetica. Un evento che ha confermato la capacità dello spettacolo di unire spettacolo e emozione in un contesto di alta qualità.

Bologna, 10 gennaio 2026 – Giravolte sui pattini, musica e coreografie sensazionali. Così lo spettacolo di Bol On Ice è riuscito a trasformare, ancora una volta, la pista di ghiaccio al centro dell’ Unipol Arena in un teatro di emozioni e tecnica, in cui sport e arte si fondono in un unico racconto. Perché è proprio su quella pista, vero cuore pulsante dell’evento, che un ‘firmamento’ di stelle mondiali del pattinaggio artistico ha preso forma, alternando virtuosismi tecnici e momenti di grande intensità scenica. Fuoriclasse sul ghiaccio. Fuoriclasse che si sono così susseguiti sul ghiaccio dando vita a un racconto collettivo fatto di velocità, controllo e spettacolo, confermando Bol On Ice come uno degli appuntamenti più attesi del panorama internazionale: un evento che ha saputo catturare l’interesse anche oltre i confini, portando a Casalecchio giovani e famiglie provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo show di Bol On Ice: Carolina e le altre star conquistano il pubblico Leggi anche: Su che canale vedere il Bol on Ice 2026 stasera in tv: orario e programma, c’è Carolina Kostner Leggi anche: "Bol on ice": le stelle del pattinaggio all'Unipol Arena La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sport, Bol On Ice: la magia del pattinaggio artistico sul ghiaccio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo); Bol On Ice, le stelle sul ghiaccio. Da Giappone e Usa per la kermesse. Verso il record di biglietti venduti; Bol On Ice 2026: biglietti, artisti partecipanti e programma; Suzuki al Bol on Ice 2026 all’Unipol Arena. Su che canale vedere il Bol on Ice 2026 stasera in tv: orario e programma, c’è Carolina Kostner - Tutto pronto per uno degli appuntamenti invernali più apprezzati dagli amanti del pattinaggio a tutto fondo. oasport.it

Bol On Ice 2026: biglietti, artisti partecipanti e programma - In pista, tra gli altri, anche Carolina Kostner e il vice campione mondiale Mikhail Shaidorov ... msn.com

Suzuki presente allo show sul ghiaccio Bol on Ice 2026 - L’emozione del ghiaccio torna protagonista: sabato 10 gennaio 2026 all’Unipol Arena di Bologna andrà in scena la quinta edizione di Bol on Ice, lo spettacolo che unisce musica, danza e sport in un uni ... megamodo.com

Lo show con Carolina e le sue canzoni per i bambini l'11 gennaio NAPOLI Palapartenope (ore 15:00) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.