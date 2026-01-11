Lo Schiaccianoci, balletto classico di Natale, conclude le festività con un’atmosfera magica e suggestiva. Il 17 gennaio alle ore 17, Teatro Due ospiterà questa rappresentazione, offrendo un’occasione per rivivere la tradizione in un contesto elegante e raffinato. Un’ultima occasione per assaporare il fascino di questa fiaba senza tempo, ideale per tutta la famiglia.

Per dare una chiusura ideale alle feste, con un ultimo assaggio al sapore di magia, a Teatro Due andrà in scena il 17 gennaio alle ore 17.00 . La gioia dei giochi e dei balocchi, i sogni e gli incubi notturni, la battaglia fra le schiere del Re dei Topi e quelle dei soldatini, il.

