Livorno Juventus Next Gen 1-2 LIVE | lampo di Guerra i bianconeri passano nel finale

Live Livorno Juventus Next Gen: la sfida, valida per la 21ª giornata di Serie C 2025/26, si conclude con un risultato di 1-2 in favore della Juventus Next Gen. Al termine di una partita equilibrata, un episodio decisivo nel finale ha permesso ai bianconeri di ottenere la vittoria. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e cronaca dell’incontro.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un'importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 1-2: sintesi e moviola. 89? Cambio Juve – Dentro Mazur per Anghelè. 88? Tiro Di Carmine – Conclusione dell'autore del vantaggio respinta da Gil.

