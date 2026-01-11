Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE | bianconeri in superiorità numerica espulso Nwachukwu!

Segui la diretta di Livorno Juventus Next Gen, valida per la 21ª giornata di Serie C 2025/26. La partita si conclude con un punteggio di 1-1, dopo un episodio chiave che ha visto l'espulsione di Nwachukwu e la Juventus Next Gen in superiorità numerica. Ecco una sintesi accurata, con analisi dettagliate e aggiornamenti in tempo reale sul match.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un’importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 61? Tiro Puczka – Conclusione a giro dell’esterno che viene respinta da un grande intervento di Seghetti. 60? Cambio Livorno – Dentro Antoni per Dionisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: bianconeri in superiorità numerica, espulso Nwachukwu! Leggi anche: Gubbio Juventus Next Gen 1-0 LIVE: espulso Pedro Felipe Leggi anche: LIVE Italia-Sudafrica 0-0, Quilter Nations Series rugby in DIRETTA: rosso per Mostert! Azzurri in superiorità numerica per 70? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie C | Dove vedere Livorno-Juventus Next Gen; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; domani c'è la Juventus Next Gen: le probabili formazioni; Livorno-Juventus next gen in diretta su dalle 12:30 di domenica 11 gennaio. Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati ... tuttosport.com Serie C, Livorno-Juventus Next Gen in diretta. LIVE - Juventus Next Gen, gara valida per la 21esima giornata del girone B di serie C. livornotoday.it

