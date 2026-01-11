Liverpool-Barnsley | formazioni statistiche e anteprima

Liverpool e Barnsley si preparano ad affrontarsi lunedì sera ad Anfield, nell’incontro valido per la prima giornata della FA Cup 2025-26. In questa analisi, vengono presentate le formazioni, le statistiche e le principali informazioni per conoscere meglio le due squadre in vista di questa sfida. Un approfondimento utile per chi desidera avere un quadro completo dell’incontro e delle rispettive prestazioni.

2026-01-11 10:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Il Liverpool inizierà la sua stagione di FA Cup 2025-26 lunedì sera accogliendo il Barnsley, squadra della League One, ad Anfield. I Reds si avvicinano al terzo turno sulla scia di un incoraggiante 0-0 in casa contro l'Arsenal, capolista della Premier League, un risultato che ha sottolineato il recente miglioramento delle prestazioni a seguito di un rimpasto tattico di Arne Slot. Nonostante questi progressi, i ricordi della delusione della FA Cup della scorsa stagione permarranno ancora.

