LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | si parte alle 13.45 attesa per Di Stefano e le mass start
Segui in tempo reale i Campionati Europei di speed skating 2026, in programma oggi. La diretta inizia alle 13.45 con l’inseguimento a squadre femminile, con l’attesa per le performance di Di Stefano e le competizioni di mass start. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e risultati aggiornati sull’evento.
13:32 Si partirà alle 13.45 con l'inseguimento a squadre femminile. Assente la selezione azzurra, per ammirare il primo italiano bisognerà attendere i 1500 metri maschili. 13:27 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE degli Europei di speed skating. Poco meno di 20 minuti all'inizio dell'ultima giornata. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating. Sul ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) spazio alle distanze che chiuderanno la rassegna continentale con l'Italia che vuole collezionare nuovi podi infondendo morale nel movimento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.
