LIVE Sci alpino SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA | gara già cancellata cosa è successo

La gara di SuperG di Zauchensee 2026 è stata ufficialmente cancellata. In questa pagina trovi le ultime notizie e aggiornamenti sulla situazione. Per seguire gli eventi in tempo reale, clicca sul link e rimanere informato sui sviluppi e sui risultati appena disponibili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 8.02 Buongiorno amici di OA Sport. Il superG femminile di Zauchensee è stato cancellato. Nella notte si è abbattuta una fitta nevicata sulla località austriaca. Inoltre permane tutt’ora un fortissimo vento nella parte alta. Da qui la decisione da parte degli organizzatori. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Zauchensee ospita il SuperG femminile, valido come 18ª gara della Coppa del Mondo 20252026, in un contesto che si annuncia particolarmente significativo sia per la classifica sia per le indicazioni in chiave olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

