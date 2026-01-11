LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | continui colpi di scena! Vinatzer in calo di forma
Segui in tempo reale lo slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti costanti sui principali protagonisti e le ultime novità. In questa tappa, Vinatzer mostra segnali di calo di forma, mentre Pinheiro Braathen conquista la vittoria per pochi centesimi su Feller. Resta con noi per non perdere i dettagli di questa gara di alto livello, aggiornata minuto per minuto.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 Pinheiro Braathen beffa Feller per soli 2 centesimi. Che gara assurda, amici di OA Sport. E adesso il francese Clement Noel (-0.01). 14.10 Di gran lunga il miglior Feller della stagione, straordinario sul muro. E’ in testa con 31 centesimi su Amiez, secondo tempo di manche. Ora il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (-0.06). 14.08 E’ il momento dell’austriaco Manuel Feller (-0.16). Da adesso in poi chiunque può vincere: serve azzeccare la manche giusta. 14.07 La classifica aggiornata: 1 AMIEZ Steven Francia 1:51.91 2 NEF Tanguy Svizzera 1:51.92 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
