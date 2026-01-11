Segui in tempo reale l’andamento delle partite di tennis ATP a Hong Kong 2026. In questa pagina trovi aggiornamenti sul match Musetti/Sonego contro Khachanov/Rublev, con dettagli sui punteggi e le azioni salienti. Rimani informato su tutte le sfide in corso e le eventuali variazioni di risultato. Aggiorna la pagina per non perdere nessuna novità dal torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 2-6 Gioco e secondo set KhachanovRublev: Khachanov chiude il parziale con uno splendido rovescio lungolinea 40-30 Lungo il dritto lungolinea di Musetti al termine di un lungo scambio da fondo con Khachanov. 30-30 Rublev spedisce fuori la volee in allungo sulla prima ad uscire. 30-15 Prima vincente per Khachanov che in questo game sta facendo il bello ed il cattivo tempo con il servizio 15-15 Doppio fallo 15-0 Prima al centro vincente. Al servizio Karen Khachanov 2-5 Gioco MusettiSonego: ancora uno-due per gli azzurri che prolungano il set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev 6-4, 2-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: i russi servono per vincere il set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: i russi riaprono il set

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev 6-4, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo set per i russi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev oggi, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vince il kazako, l’azzurro perde la settima finale di fila nel circuito maggiore!.

LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno! - 30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it

LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vince il kazako, l’azzurro perde la settima finale di fila nel circuito maggiore! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI/SONEGO- oasport.it

Un buongiorno a tinte azzurre Dopo aver raggiunto la finale di doppio insieme a Sonego, Musetti diventa il primo semifinalista italiano in singolare nella storia del torneo di Hong Kong con una vittoria in due set sul padrone di casa Wong - facebook.com facebook

Musetti e Sonego in finale in doppio nel torneo Atp di Hong Kong #SkySport #SkyTennis x.com