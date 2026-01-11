LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev 6-4 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set per i russi

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev ai quarti di finale dell'ATP Hong Kong 2026. Dopo il primo set vinto dagli italiani, il secondo è in corso con un break per i russi. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie e i punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 0-15 Nooo. Di pochissimo largo il rovescio lungolinea di Musetti. Non fortunato qui l'azzurro che aveva trovato un colpo splendido. Al servizio Lorenzo Musetti 1-3 Gioco KhachanovRublev: poco incisiva la risposta di Musetti, chiude a rete Rublev. 40-15 Sonego stecca il dritto 30-15 Sonego perde il controllo del dritto. Rublev si aggiudica il braccio di ferro da fondo campo 15-15 Fortunato il russo che pizzica la riga con il colpo in uscita dal servizio dopo l'ottima risposta di Sonego sulla seconda 0-15 In rete il chop di dritto di Khachanov dopo l'ottimo intervento a rete di Sonego Al servizio Karen Khachanov 1-2 Break KhachanovRublev: risposta perfetta con il rovescio per il russo.

