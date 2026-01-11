LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev 1-0 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | inizia la finale di doppio

Segui in tempo reale la finale di doppio tra Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev all'ATP di Hong Kong 2026. Aggiornamenti costanti sulle azioni e il punteggio, con commenti sulle fasi salienti del match. Tocca qui per aggiornare la diretta e non perdere gli sviluppi principali di questa partita.

Al servizio Lorenzo Musetti 1-1 Gioco KhachanovRublev: decolla il rovescio di Sonego. 40-0 Prima vincente di Khachanov 30-0 Rublev entra sulla risposta di Sonego e gioca una volee nei piedi di Musetti che si salva come può. Il russo però è vigile sulla rete e chiude con il colpo successivo 15-0 Lunga la risposta di Musetti Al servizio Karen Khachanov 1-0 Gioco MusettiSonego: buon servizio del piemontese, chiude con la volee di rovescio il toscano. 40-30 Prima vincente per l'italiano 30-30 Khachanov cambia verso il centro, Sonego lo infila con il rovescio lungolinea.

