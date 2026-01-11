LIVE Musetti-Bublik ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | tennisti in campo manca poco all’inizio della finale!

Segui in tempo reale la finale di doppio tra Musetti e Sonego contro Khachanov e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. La partita sta per iniziare e ti forniremo aggiornamenti continui sull’andamento del match. Resta con noi per non perdere dettagli e risultati di questa importante occasione nel circuito professionistico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 8.37 Musetti vuole chiudere un cerchio da sei finali perse di fila a livello ATP. 8.35 Inizia il riscaldamento! 8.33 Richard Haigh è il giudice di sedia della finale. 8.30 Ecco i tennisti, entra prima Bublik che viene seguito da Musetti! 8.27 Questa mattina non c'è solo la finale di Hong Kong, visto che a Brisbane Medvedev e Nakashima lotteranno per il titolo, mentre Svizzera e Polonia giocheranno l'atto conclusivo della United Cup a Sidney. 8.25 Per quanto riguarda Bublik, in caso di vittoria il kazako entrerebbe per la prima volta in top 10.

