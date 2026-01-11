LIVE Musetti-Bublik ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della finale!

Segui in tempo reale la finale di doppio tra Musetti e Sonego contro Khachanov e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Mancano pochi minuti all’inizio dell’incontro, disponibile in diretta streaming. Resta aggiornato con le ultime notizie e i risultati della partita tramite la nostra copertura live, per vivere ogni momento dell’evento in modo semplice e affidabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 8.20 Mancano dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. 8.18 Dopo la finale di singolare, che speriamo possa regalare il successo a Musetti tanto cercato nel corso della passata stagione, la giornata del toscano non terminerà, visto che mezz’ora dopo inizierà l’atto finale del doppio che giocherà insieme a Sonego e contro Rublev e Khachanov. 8.15 Sono tre gli scontri diretti tra Musetti e Bublik, con uno solo che è terminato senza ritiri: parliamo dell’11 aprile 2024, quando il kazako si impose sul toscano per 2-1 (6-3, 6-7, 7-5). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio della finale! Leggi anche: LIVE Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: finale pirotecnica ad inizio mattina Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dei giocatori La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Musetti-Bublik all'Atp Hong Kong, il risultato in diretta live della partita; Live - - ATP, Hong Kong: Punteggi & Highlights Tennis - 11/01/2026; Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; LIVE Musetti-Bublik: dalle 8.30 la finale a Hong Kong. Musetti-Bublik diretta, segui la finale del torneo ATP Hong Kong LIVE - L'azzurro, che in semifinale ha sconfitto Rublev in tre set, affronta il tennista russo per l'atto conclusivo del torn ... corrieredellosport.it

