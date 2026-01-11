LIVE Musetti-Bublik ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | finale pirotecnica ad inizio mattina

Benvenuti alla diretta dell’incontro tra Musetti e Bublik, finale dell’ATP Hong Kong 2026. Seguiremo in tempo reale le fasi più significative di questa partita, offrendo aggiornamenti chiari e puntuali. Restate con noi per non perdere gli sviluppi di questa sfida tra due talenti del tennis internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) Buona sera amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il kazako Alexander Bublik, valido per la finale dell’ ATP 250 di Hong Kong. Possiamo considerare il toscano come favorito per la vittoria ma con il talento dell’est Europa non si possono mai fare vere e proprie previsioni, per il suo estro e per il livello che ha raggiunto negli ultimi mesi. Musetti per arrivare in finale ha sconfitto l’argentino Tomas Etcheverry per 2-1 (6-7, 6-2, 6-4), l’hongkongolese padrone di casa Coleman Wong per 2-0 (6-4, 6-4) e, infine, il russo Andrei Rublev per 2-1 (6-7, 7-5, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it

